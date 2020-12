Voordeuren van de bus gaan volgende week weer open

nieuws

Foto Andor Heij. Bus stad nieuw 1

Vanaf maandag 14 december mogen passagiers weer via de voordeur de bus instappen. Dat maakte busvervoerder Qbuzz dinsdag bekend.

Vanwege de Coronamaatregelen mochten reizigers lange tijd niet via de voordeur instappen om contact tussen de buschauffeur en reizigers te vermijden. De afgelopen weken is Qbuzz druk bezig geweest met de inbouw van schermen bij de chauffeurscabine, waardoor dit probleem nu is opgelost. Ook is een kaartje kopen bij de chauffeur weer mogelijk.

“Dat is fijn voor de chauffeur die de reizigers weer kan verwelkomen en goed voor de doorstroming in de bus”, zo stelt Qbuzz. “Je stapt voor in en achter uit, zodat je elkaar niet meer tegenkomt bij de achterdeur.”