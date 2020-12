Voorbeschouwing FC Groningen – RKC Waalwijk: Plek vijf in het vizier

sport

Foto: Daniel Theelen

FC Groningen speelt zaterdagmiddag om half vijf haar volgende wedstrijd in de Eredivisie. Na het knappe resultaat op bezoek bij AZ vorige week (1-2, red.), heeft FC Groningen nummer vijf FC Twente in het vizier. Het gat tussen de nummer zes en de Tukkers is maar één punt.

FC Groningen is aan een geweldige seizoenstart bezig. Na knappe resulten tegen AZ, Ajax en Vitesse vindt de ploeg van Danny Buijs zich maar zeven punten achter de koploper (!) terug na elf ronden spelen. Bij winst thuis tegen RKC Waalwijk, de nummer twaalf van de Eredivisie, kan de Trots van het Noorden bij puntverlies van FC Twente de vijfde plek overnemen. Zij nemen het zondagmiddag in eigen huis op tegen AZ.

De spoeling zal voorin dun zijn voor de Groningers. Alessio Da Cruz zal er wegens een blessure niet bij zijn en dat geldt ook voor Mo El Hankouri die na zijn rode kaart van afgelopen weekend twee wedstrijden aan de kant moet blijven. Zoals bekend is Arjen Robben er in ieder geval tot na de winterstop niet bij wegens aanhoudend blessureleed. Tomas Suslov is een twijfelgeval in het elftal van Buijs. Remco Balk of Joël van Kaam zouden beiden zijn vervanger kunnen zijn.

De tegenstander

De Waalwijkers, die het afgelopen seizoen als laatste eindigde, zijn onder oud-bondscoach Fred Grim bezig aan een goede reeks. De afgelopen drie speelronden wisten de Brabanders zeven punten te verzamelen tegen SC Heerenveen (1-1), FC Twente (0-2) en VVV-Venlo (3-2). Bij RKC vinden wij twee oud-internationals terug in de personen van Ola John en Vurnon Anita. De spits, Finn Stokkers is momenteel met drie doelpunten uit tien wedstrijden de clubtopscorer in Waalwijk.

Vermoedelijke opstelling FC Groningen (4-2-3-1): Padt, Dankerlui, Itakura, Van Hintum, Gudmundsson; Matusiwa, Daniël Van Kaam; Suslov, El Messaoudi, Joosten; Strand Larsen