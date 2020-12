Voedselpakkettenactie Vindicat voor minima erg succesvol

nieuws

Foto: Voedselbank Groningen

De actie van studentenvereniging Vindicat waarbij er afgelopen week boodschappen werden ingezameld voor mensen met een kleine beurs is erg succesvol verlopen. Dat laat Senatus Rector Wessel Giezen van Vindicat weten.

Hoi Wessel! Hoe zag de actie er uit?

“Studenten van onze vereniging hebben afgelopen dinsdag, woensdag en donderdag een inzameling gehouden bij zo’n 25 supermarkten in de gemeente Groningen. In totaal zijn 300 studenten in actie geweest. Ze hadden een boodschappenlijstje bij zich waarbij aan bezoekers van de supermarkt gevraagd werd of ze ook iets van dat lijstje mee wilden nemen. En eigenlijk is dat ontzettend goed verlopen. We hebben hier in het gebouw nu zo’n 1.100 kratten met spullen staan die we komende week gaan overhandigen aan de Voedselbank zodat zij het kunnen verspreiden onder de mensen die het nodig hebben.”

Welke spullen hebben jullie zoal ingezameld?

“De spullen moesten vooral bruikbaar en houdbaar zijn. Je moet bijvoorbeeld denken aan tandpasta, toiletpapier, zeep, luiers maar bijvoorbeeld ook soep in blik. Dat we deze actie organiseren is overigens niet voor de eerste keer. Ook de afgelopen jaren hebben we dit gedaan, omdat we het als vereniging erg belangrijk vinden om iets te doen voor mensen die het niet zo breed hebben.”

Hoe waren de reacties van de mensen bij de supermarkten?

“Ja, eigenlijk heel goed. Toen ze hoorden dat we er stonden voor de Voedselbank was vrijwel iedereen enthousiast om een bijdrage te leveren. En dat is misschien ook wel niet zo gek. Armoede is een behoorlijk groot probleem in de stad Groningen. Veel mensen leven hier onder de armoedegrens. Soms is het zichtbaar, maar nog veel vaker is er sprake van onzichtbare armoede. Voor al die mensen doen we dit.”