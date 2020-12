Vliegvelddirectie wil zeven miljoen euro van aandeelhouders Groningen Airport Eelde

nieuws

Foto: Groningen Airport Eelde

De directie van Groningen Airport Eelde wil dat de aandeelhouders van de luchthaven zeven miljoen euro investeren in de luchthaven. Het geld is nodig voor het onderhoud van gebouwen en de landingsbanen en om het exploitatietekort te dekken, zo stelt RTV Drenthe.

Het geld is volgens de directie van de luchthaven nodig, omdat de Rijksoverheid nog niet over de brug komt met investeringen. De luchthaven hoopt namelijk dat het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat jaarlijks zes tot acht miljoen euro gaat bijdragen.

De provincie Drenthe lijkt in ieder geval bereid om geld uit het investeringsfonds te halen. Dit investeringsfonds werd in 2016 opgezet, met daarin een geldbedrag van 46 miljoen euro voor de luchthaven. Het fonds heeft een looptijd van tien jaar. Inmiddels is 25 miljoen euro uit de pot gebruikt. De gedeputeerde stelt wel als voorwaarde dat het geld niet wordt gebruikt voor de vervanging van de huidige brandweerkazerne, iets wat de luchthavendirectie wel graag wil. Daarvoor willen de aandeelhouders eerst meer duidelijkheid over de toekomst van de luchthaven.