Virloog Friedrich gaat eenzame kerst tegemoet, maar vraagt iedereen wel hetzelfde te doen

In een videoboodschap benadrukt arts-microbioloog Alex Friedrich van het UMCG maandagavond dat de kerstperiode een cruciaal moment is waarin inwoners van Noord-Nederland zich aan de coronamaatregelen moeten houden en elkaar niet moeten opzoeken.

Dat heeft ook betrekking op Friedrich zelf, want dit zal het eerste jaar zijn waarin hij zijn familie in Duitsland, Italië en Griekenland niet zal zien. Zijn tomeloze inzet om het belang van de bestrijding van het coronavirus in het noorden te duiden met medisch onderbouwde kennis leverde Friedrich een nominatie op voor de prijs ‘ Groninger van het Jaar 2020 van RTV Noord. ‘ Maar Friedrich, een geboren Duitser, gaat dit jaar voor het eerst geen familieleden zien: “Ik kan niet naar hen reizen en zij kunnen niet bij mij komen. Dat is best eenzaam. Des te meer hartverwarmend om te horen dat ik genomineerd ben voor Groninger van het jaar 2020.”

In zijn boodschap benadrukt Friedrich nog maar eens hoe nodig het is om je ook tijdens de feestdagen aan de regels te houden: “Tijdens de kerst komen mensen toch bij elkaar, toch gaan mensen elkaar ontmoeten. En dan, zeven dagen later, precies in de incubatietijd van COVID. gaan mensen elkaar wéér ontmoeten. Daar zit een echt risico en we moeten er dan ook voor zorgen dat we zo min mogelijk mensen gaan ontmoeten.”

Friedrich is daarom stellig: “Ik hou me ook aan de regels, hoe hard het ook is. Maar daarmee kan ik er zelf aan bijdragen dat de verspreiding wordt geremd. En ik vraag jullie hetzelfde te doen.

Groninger van het Jaar

RTV maakte de genomineerden voor de prijs voor Groninger van het Jaar 2020 maandagmiddag bekend. Naast Friedrich zijn ook ‘TikTok Tammo’ en Natascha Snoek van Kledingbank de Zeecontainer genomineerd.