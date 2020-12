Vijftien nieuwe vrouwelijke hoogleraren bij RUG aan de slag

nieuws

Foto: Cisca Wijminga, Winner of Spinzo Prize - nwo.nl

Aan de RUG beginnen binnenkort vijftien nieuwe vrouwelijke hoogleraren. De Aletta Jacobsleerstoelen werden in maart van dit jaar aangekondigd en zijn nu al ingevuld. Dat meldt de Universiteitskrant.

Rector Cisca Wijmenga van de RUG meldde op Internationale Vrouwendag in maart dat de Rijksuniversiteit een inhaalslag wil maken door vijftien Aletta Jabobsstoelen speciaal voor vrouwen in te stellen. De RUG zit al jaren iets onder het gemiddelde, qua vrouwelijke hoogleraren. Van de veertien Nederlandse universiteiten staat de RUG op de zevende plek, met 23 procent vrouwelijke hoogleraren. Het gemiddelde is 24,2 procent. Omdat de inhaalslag niet snel genoeg gaat werden nieuwe leerstoelen gelanceerd en die blijken nu snel ingevuld.

De nieuwe hoogleraren zijn aangesteld bij vijf faculteiten: drie bij Economie en Bedrijfskunde, twee bij Ruimtelijke Wetenschappen, drie bij Rechtsgeleerdheid, twee bij Gedrags- en Maatschappijwetenschappen en drie bij het UMCG. Nederlandse universiteiten voeren sinds een aantal jaren een actief beleid om meer vrouwelijke hoogleraren aan te trekken, met wisselend succes. Het streven is dat over vijf jaar 31 procent van de hoogleraren vrouw zijn.