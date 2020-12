Viervoudig moordenaar wil zelfstandig met nieuwe identiteit in Groningen wonen

nieuws

Foto: Joris van Tweel

De 54-jarige Paul S. uit Kerkrade, die in 2003 zijn ex-vriendin, haar broer en ouders vermoordde, woont sinds september zelfstandig in Groningen. Volgens De Limburger wil S. nu meer vrijheid en zelfstandigheid van de Van Mesdagkliniek, maar het OM wil dat zijn TBS met een jaar wordt verlengd.

S. kreeg in juli ‘transmuraal verlof’ van de minister van Justitie. Hij slaapt sinds die tijd twee nachten in de week dicht bij de kliniek. Maar S. wil nu ‘tbs-light’ (tbs onder voorwaarden). Volgens S. zit ook zijn naam hem in de weg bij het vinden van werk. Daarom wil hij onder een nieuwe identiteit gaan leven, zodat dit makkelijker wordt.

Volgens De Limburger willen zowel de reclassering als de psycholoog van S. meer vrijheid voor de man. Maar de behandelaar van S. in de kliniek en het Openbaar Ministerie vinden het te vroeg voor hem om meer vrijheid te krijgen.

Over twee weken weet S. de uitspraak van de rechter.