Verwarde vrouw in pyjama loopt weg uit spoedeisende hulp UMCG; politie start zoekactie (update)

nieuws

De politie is donderdagmiddag een Burgernet-actie gestart bij de zoektocht naar vrouw in de omgeving van het UMCG in Groningen. De verwarde vrouw zou, gekleed in een pyjama, zijn weggelopen vanuit de afdeling spoedeisende hulp in het ziekenhuis.

De kleine, magere vrouw van eind veertig jaar heeft lang, donkerbruin haar in een vlecht. Ze draagt een donkerblauwe, gestreepte pyjama en een groen shirt met lange mouwen.

Mensen in de omgeving die haar gezien hebben, kunnen volgens de politie contact opnemen met Burgernet, of de politie waarschuwen via het alarmnummer 112.

Update 24-12-2020 18.10:

De vermiste vrouw is inmiddels weer terecht. De vrouw wordt door de politie overgedragen aan de zorgmedewerkers in het UMCG.

GRONINGEN: Vanaf UMCG weggelopen verwarde vrouw. Blank, mager, eind 40. Klein van stuk. Lang donkerbruin haar. Donkerblauwe gestreepte pyama.

Tips? Bel nu 112 https://t.co/AvIAlPtjlf — Burgernet Groningen (@Burgernet_GR) December 24, 2020