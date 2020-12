Verpleeghuizen van Dignis kampen met grote corona-uitbraak

nieuws

Foto: Lentis (Dignis)

In verschillende verpleeghuizen van zorgorganisatie Dignis heerst het coronavirus. In totaal zijn er, op de vier locaties van Dignis in de Stad, meer dan dertig besmettingen vastgesteld onder bewoners en het personeel. Dat laat een woordvoerder maandagmiddag aan DvhN weten.

Op één afdeling in Blauwborgje in Groningen zijn negen van de tien bewoners besmet met het virus, evenals drie medewerkers. Eén van de bewoners is inmiddels overleden. Bij het Heymanscentrum overleden nog eens twee bewoners.

Dignis is nog niet van plan om een algehele lockdown voor bezoek in te stellen op haar locaties in de Stad. In vrijwel alle locaties van Dignis in de Stad zijn wel afdelingen gesloten.

Begin november kampte Dignis ook al met een heftige uitbraak van het virus in een instelling in Norg. Daar overleden twaalf van der vierentwintig bewoners aan corona.