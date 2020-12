Vernielingen aangericht bij dorpshuis in Ten Boer

nieuws

Foto via de Facebook-pagina van het Dorpshuis in Ten Boer

Een groep kinderen heeft vernielingen aangericht aan en rond het dorpshuis van Ten Boer. Dat laten de uitbaters van het Dorpshuis donderdagavond weten.

Volgens Johan en Lieneke Bulthuis, de uitbaters van het dorpshuis in Ten Boer, is een dak van een overkapping kapot en zijn er spullen vernield. De groep ‘kinderen’ die de vernielingen heeft aangericht (de uitbaters schatten hen op een jaar of twaalf), heeft een chaos achter gelaten, zo stellen de uitbaters.

“Coronatijd is voor iedereen vervelend. Wij als zelfstandig ondernemer van Dorpshuis Ten Boer zijn natuurlijk ook getroffen door deze rottijd. Extra teleurgesteld zijn wij wanneer je bij het gebouw komt en ziet dat we ongewenst bezoek hebben gehad,” zo schrijven de uitbaters op Facebook. “En ja, wat moet je hier nu mee. De boel maar weer repareren en hopen dat het een eenmalige actie is geweest.”

Inwoners van Ten Boer die iets hebben gezien, of ouders die hun kinderen met kapotte kleren thuis hebben zien komen, kunnen contact opnemen met Johan en Lieneke Bulthuis. “Het is ons echt te kinderachtig om aangifte te doen, maar we worden er niet blij van!”