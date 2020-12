Vermiste hond na vuurwerkknal weer terecht: “Ik ben iedereen ontzettend dankbaar”

nieuws

Foto: Marlene Bakker

De hond van Marlene Bakker die vrijdagavond vermist raakte na een harde vuurwerkknal is weer terecht. De Groningse laat weten blij, opgelucht en dankbaar te zijn.

Hoi Marlene! Heel goed nieuws dus!

“Ja, dat kun je wel zeggen. We liggen hier nu allemaal uitgeput op de bank. Maar we zijn weer compleet en ik ben ontzettend blij. Ongeveer een uurtje geleden hebben we haar gevonden. Een goede vriend van ons was gaan zoeken in de buurt van het gebouw van studentenvereniging Dionysos aan de Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat. Daar werd Stroom aangetroffen. Wij zijn toen als een gek daar naar toe gegaan. Toen ik haar naam riep kwam ze gelijk naar me toe rennen. Ik ben zo blij. Het is zo ongelofelijk.”

Even terug naar vrijdagavond. Het gebeurde rond 22.00, 23.00 uur?

“Klopt. Het was rond 23.00 uur dat we aan het wandelen waren in het Noorderplantsoen. We waren in het losloopgebied voor honden. Op een gegeven moment klonk er een ontzettend harde knal. Echt een vuurwerkbom. Stroom ging er gelijk vandoor. Er was geen houden aan. We konden haar niet bijhouden en ze reageerde ook niet op ons. Ze is gewoon ontzettend geschrokken.”

En dan breekt de nacht aan …

“Ja. We zijn de hele nacht wezen zoeken. Tot 07.00 uur zijn we in touw geweest. Doordat ik vrij snel een bericht op social media had geplaatst kwamen er al gelijk mensen helpen zoeken. Onder andere een mevrouw met een speurhond meldde zich. Deze speurhond was eigenlijk getraind voor het opsporen van vermiste mensen, maar de vrouw vond dat ze ons moest proberen te helpen. Rond 07.00 uur zijn we naar huis gegaan en zijn toen twee uren gaan slapen. Daarna zijn we opnieuw de straat opgegaan.”

Waarbij jullie uiteindelijk hulp kregen van een professionele organisatie?

“Klopt! Van de HZNN, de Hondenzoekgroep Noord-Nederland. Deze mensen zijn de zoekactie gaan coördineren. Ze hebben een flyer gemaakt maar zijn ook de berichten op social media gaan stroomlijnen. Dat heeft enorm geholpen. En ondertussen kwamen er van alle kanten mensen aan die geholpen hebben te zoeken. Echt super. Hartverwarmend. Op zulke momenten realiseer je je dat er zoveel goede, lieve en leuke mensen zijn. Echt een hele grote dankjewel naar iedereen.”

En de komende dagen rustig bijkomen?

“Absoluut. We zijn ontzettend blij dat Stroom weer terug is. We waren bang dat we haar voor het donker zou worden niet zouden vinden. Ik weet niet of ze nog een nacht alleen overleefd zou hebben. Zonder eten en drinken met temperaturen rond het vriespunt. Gelukkig is ze er weer.”

Lieve lieve lieve laiverds, we hebben Stroom gevonden! Ontzettend bedankt voor jullie hulp, medeleven en mee helpen zoeken. Echt hartverwarmend en zo bijzonder voor mij en mn man. Ik hou zo van Groningen en van Groningers en mijn hond! ❤️❤️❤️ pic.twitter.com/UttjBw1P7h — Marlene Bakker (@MarleneBakker) December 5, 2020

Deel dit artikel: