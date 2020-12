Verkoop kerstmutsen levert 750 euro op voor Martini Ziekenhuis

nieuws

Foto: Niels Hilboesen twitter

De Groninger Niels Hilboesen heeft via de verkoop van kerstmutsen 750 euro binnengehaald voor het Martini Ziekenhuis.

Enkele jaren geleden startte Hilboesen met het Supporterscollectief FC Groningen enkele acties, onder meer via crowdfunding, voor de realisatie van het FC Groningen Museum. Een van de acties was de verkoop van kerstmutsen. Toen Hilboesen laatst op zijn zolder nog een doos met 250 kerstmutsen vond, dacht hij meteen aan een nieuwe actie.

Hilboesen ging de kerstmutsen in setjes van vijf verkopen en vroeg daar per setje 10 euro voor. De opbrengst ging naar de kamer waar patiënten en medewerkers van het Martini Ziekenhuis kunnen ontspannen, de zogenoemde FC Groningen skybox. Het geld was specifiek bestemd voor een nieuwe Playstation. Het bedrag is inmiddels aan het ziekenhuis overhandigd.

Ik heb net het voorlopige bedrag van €750, de overgebleven mutsen en als extra door @Visschtales geschreven en aangeboden boeken cupkoorts aan @VriendenMartini overhandigd.#fcgroningen pic.twitter.com/POFM3KguHa — nιelѕ нιlвoeѕen © (@Neluzzz) December 24, 2020