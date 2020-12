Verkeersdrukte op westelijke ringweg door gestrande vrachtwagen

Op de westelijke ringweg van Groningen is donderdagmiddag een korte file ontstaan. Dat kwam doordat een gestrande vrachtwagen een rijstrook blokkeerde.

Volgens weginspecteur Jeroen Bos blokkeerde de vrachtwagen een rijstrook vlak bij een verkeersregelingsinstallatie.

Een bergingsbedrijf heeft de vrachtwagen weggesleept. Tot die tijd waren medewerkers van Rijkswaterstaat aanwezig om het verkeer zo goed mogelijk te laten doorstromen.

📍N370 #Groningen | Momenteel vertraging op de RING-West wegens een gestrande vrachtwagen. De vrachtwagen blokkeert daar een rijstrook bij de verkeersregelinstallatie (VRI). Hierdoor is er #file. Collega is ter plekke en berging is onderweg. @RWSverkeersinfo @RWS_NN pic.twitter.com/IbuqH5e15e

— Weginspecteur Jeroen (@WIS_JeroenB) December 17, 2020