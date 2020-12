Verdachten inbraak Duitse drogisterij in Groningen gepakt

nieuws

foto: Andries Oord

De politie heeft in Groningen drie mensen aangehouden voor een inbraak in het Duitse Bunde. Dat meldt de politie Leer/Emden.

De inbraak vond zaterdagmiddag plaats in een drogisterij. Er werd een grote hoeveelheid tabaksproducten gestolen. Getuigen zagen een auto met een Nederlands kenteken voor de drogist. Die verdween voordat de politie arriveerde. Er werd in het grensgebied naar de verdachten gezocht, maar dat bleef zonder resultaat.

De politie in Groningen zag later op de dag een auto in de wijk Beijum die opviel door het agressieve rijgedrag van de bestuurder. Het bleek om de auto te gaan die in Bunde was gezien. Twee mannen van 20 werden opgepakt. Later meldde zich nog een verdachte van 25.