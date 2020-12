Verdachten aangehouden voor diefstal katalysatoren dankzij oplettende buurtbewoner

nieuws

Dankzij een alerte buurtbewoner heeft de politie twee mannen aan kunnen houden voor de diefstal van hoogstwaarschijnlijk diverse katalysatoren. Dat meldt de politie.

In de nacht van donderdag op vrijdag hoorde een bewoner in de wijk Paddepoel een vreemd zagend geluid. Toen de man op onderzoek uitging bleek het geluid van straat te komen. Een man lag onder een geparkeerd staande auto. De buurtbewoner twijfelde niet en belde direct het alarmnummer. “Toen we ter plaatse kwamen bleek de verdachte gevlogen”, meldt de politie. “Na een zoektocht, met behulp van een goed signalement en een politiehond, hebben we twee mannen van 21 en 37 jaar aan kunnen houden.”

De eigenaar van de auto, een 70-jarige man, heeft aangifte gedaan. De twee verdachten zijn overgebracht naar het cellencomplex waar zij de komende tijd verhoord zullen worden. In Groningen zijn de afgelopen periode meerdere diefstallen van katalysatoren gedaan. Het betrof voornamelijk meldingen uit Groningen-Zuid, maar ook in de rest van Noord-Nederland kwamen deze diefstallen voor. Of het duo dat aangehouden is verantwoordelijk is voor de andere diefstallen is één van de vragen die onderzocht wordt.

Bij de diefstal van de katalysator is het de dieven te doen om de hoge concentraties palladium, Pd, die het bevat.

