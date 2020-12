Verbouw Selwerd II nadert voltooiing

nieuws

Foto Andor Heij: Selwerd 2

De verbouw van studentenflat Selwerd II aan de Esdoornlaan nadert de voltooiing. Begin volgend jaar moet het helemaal klaar zijn.

De verbouw van de ongeveer vijftig jaar oude flat begon in januari. De flat is aardbevingsbestendig, gasloos en er zijn 321 wooneenheden in het gebouw.

Eerder al werd Selwerd III aan de Esdoornlaan verbouwd. Het gebouw heet nu Dragant. En ook Selwerd I aan Kornoeljestraat krijgt een opknapbeurt. Die is onlangs begonnen. Die flat wordt net als de twee anderen gasloos en aardbevingsbestendig. Ook in Selwerd I komen 321 wooneenheden.