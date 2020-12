nieuws

Foto: Google Maps

Vanwege de nieuwe coronamaatregelen heeft cultuurcentrum VERA aan de Oosterstraat besloten tot minstens begin januari dicht te gaan.

Alleen VERA Zienema met de film VHYes gaat op 22 december wel door met maximaal dertig bezoekers.

De concerten zijn afgelast of zijn verplaatst. Jan Rot staat nu op 26 februari gepland. Traumahelicopter plays The Stones is verplaatst naar 27 en 28 februari en Robin Kester naar 25 maart. De Eindronde PopGroningen Talent Award op 12 december gaat door als livestream.