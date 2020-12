Veiligheidsregio waarschuwt tegen hamsteren: ‘Zoek drukte niet op, supermarkten blijven open’

nieuws

Foto: 112 Groningen

De Veiligheidsregio Groningen waarschuwt inwoners van de provincie maandagmiddag om niet massaal aan het hamsteren te slaan. Nadat bekend werd dat het Kabinet maandagmiddag sluiting van winkel gaat aankondigen, is het in winkelcentra in de hele provincie erg druk voor een maandag, met lange wachtrijen als gevolg.

“Naar aanleiding van de aangekondigde maatregelen om de toename van het aantal besmettingen te beteugelen zien we dat het te druk wordt in winkelgebieden”, zo schrijft de Veiligheidsregio. “Ook bij supermarkten en andere essentiële winkels.ˆ

Hoewel de maatregelen van het Kabinet nog niet officieel worden gevestigd, benadrukt de Veiligheidsregio dat essentiële winkels gewoon open blijven.

Naar aanleiding van de aangekondigde maatregelen om de toename van het aantal besmettingen te beteugelen zien we dat het te druk wordt in winkelgebieden, ook bij supermarkten en andere essentiële winkels. Zoek de drukte niet op, supermarkten blijven gewoon open. #alleensamen — Veiligheidsregio Gr. (@VRgroningen) December 14, 2020