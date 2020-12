Veiligheidsregio Friesland ontkent toestemming voor reizen met ‘partybus’

nieuws

Foto: Kooistra Reizen

De Veiligheidsregio Friesland ontkent toestemming te hebben verleend voor de ritten met zogenaamde ‘partybussen’, zoals de rit die woensdagavond plaatsvond met Groningse studenten. Dat meldt Sikkom donderdagavond. Exploitant Kooistra Reizen uit Franeker meldde eerder vandaag aan het stadsblog toestemming te hebben van de Friese veiligheidsregio voor de reizen.

Volgens de veiligheidsregio van Friesland is er niks bekend over de toestemming. Een woordvoerder laat aan het stadsblog weten dat er wel vragen zijn over de verantwoordelijkheid voor de reizen onder de nieuwe coronawet.

Kooistra liet weten dat mensen van de Veiligheidsregio Friesland de bussen hebben gecontroleerd en toestemming hebben gegeven voor het vervoer van lachgas. Ook het gebruik van alcohol en lachhas in de bus zou mogen, zolang de exploitant dit niet zelf verkocht. Mondkapjes waren wel verplicht, het niet dragen van de kapjes door de feestende studenten is een fout die Kooistra toegeeft.