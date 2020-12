Veiligheidsberaad: “Zware tijden voor de horeca”

nieuws

Foto: 112groningen.nl

Het Veiligheidsberaad heeft maandagavond erkent dat het zware tijden zijn voor de horeca. Het beraad reageerde daarmee indirect op verschillende horeca-acties die maandag gehouden werden.

Zo vond er maandagmiddag een actie plaats in Den Haag. In de avond werd in Groningen bij diverse horecagelegenheden de buitenverlichting voor 5 minuten ingeschakeld en schalde er luidde muziek uit de etablissementen. “We beseffen dat het zware tijden zijn voor de horeca”, aldus voorzitter Hubert Bruls van het Veiligheidsberaad. “Het is nu aan het kabinet om te kijken hoe het verder moet, maar de nood is inderdaad hoog.”

Het Veiligheidsberaad, dat uit de 25 Veiligheidsregio’s bestaat, kwam maandagavond bijeen om de actuele coronasituatie te bespreken. Tijdens de vergadering ging het onder andere over de mondkapjesplicht die vanaf 1 december is ingevoerd. “We zijn daar erg positief over. Het is natuurlijk in de periode voorafgaand een dringend advies geweest, dus het is misschien ook zo dat de overgang naar verplichting niet groot is geweest. Ik denk dat sommige mensen het verschil tussen 30 november en 1 december niet eens gemerkt hebben.” Volgens Bruls is er tot nu toe een handjevol-boetes uitgedeeld voor het niet dragen van een kapje.

Tijdens de vergadering ging het ook over de laatste coronacijfers. In de afgelopen dagen neemt het aantal besmettingen weer toe. Bruls wilde niet ingaan op de vraag of er strengere of soepelere maatregelen moeten komen. “De cijfers lopen op, dus verwacht geen versoepelingen.”