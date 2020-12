‘Veel weerstand tegen coronabeleid bij laagopgeleide mannen tussen 30 en 50 jaar’

nieuws

Foto: young shanahan via Flickr (CC 2.0) https://flic.kr/p/2iMci2j

Alleenstaande, laagopgeleide mannen die tussen de 30 en 50 jaar oud zijn hebben de grootste weerstand tegen het coronabeleid van de regering. Dat blijkt uit een bevolkingsonderzoek onder 40.000 mensen uit Noord-Nederland. Dat meldt het actualiteitenprogramma Nieuwsuur dinsdagavond.

Het onderzoek is uitgevoerd door de Rijksuniversiteit Groningen, de RuG, het UMCG en LifeLines. Sinds het begin van de coronacrisis in maart zijn tienduizenden volwassenen vijftien keer gevraagd om een lijst met vragen in te vullen. De vragenlijsten hebben geresulteerd in de coronabarometer waarin bijgehouden wordt hoe verschillende bevolkingsgroepen de crisis mentaal en fysiek ervaren.

“Van de lager opgeleiden werkt 15% thuis”

Uit het onderzoek komen grote verschillen naar voren. Zo werkt bijvoorbeeld slechts 15 procent van de mensen met een lagere opleiding thuis. Als reden geven zij aan dat hun werk zich niet goed leent om thuis uit te voeren. De groep voelt zich echter wel relatief vaker verbonden met elkaar, ongeveer 57 procent. Bij de groep hoogopgeleide mensen werkt 49 procent thuis, waarbij de verbondenheid is afgenomen van in maart 70% naar nu 52%. “Hoog- en laagopgeleiden beleven deze crisis op een heel andere manier”, zegt epidemioloog en gedragswetenschapper Esther Metting. “Dat is ook niet gek, want laagopgeleiden lopen meer risico, omdat ze niet thuis kunnen werken. Ze begrijpen vaker sommige keuzes niet.”

“Het is een groep die vaak al ontevreden is”

Uit de resultaten blijkt dat de laagopgeleide alleenstaande man tussen de 30 en 50 jaar het het minst vaak eens is met het coronabeleid. Zo is 78 procent van deze groep voor het sluiten van restaurants en cafés tijdens een lockdown terwijl het op de hele groep ondervraagden 91 procent is. “Over het algemeen hebben mensen vrij veel vertrouwen in de corona-aanpak van de overheid. Maar van die groep alleenstaande, laagopgeleide mannen tussen de 30 en 50 jaar geeft ruim een kwart aan geen enkel vertrouwen te hebben in de corona-aanpak. Het is een groep die vaak al ontevreden is, over van alles. Ze hebben vaak fysiek zwaar werk, en ook op andere vlakken hebben ze het moeilijker. Een deel van deze groep is boos op alles.”