Vanaf 2022 komt er elk jaar 9.500 kilo legale wiet uit Hoogkerk

Foto: QATI

Het ondernemersconsortium Quality Assurance Through Innovation is ingeloot voor de landelijke proef om legaal wiet te mogen kweken. Dat maakte het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport donderdag bekend aan de geselecteerde ondernemers.

QATI, het consortium waarbij onder andere ondernemer Gert Jan d’Haan uit Stadskanaal bij betrokken is, wil vanaf 2022 9.500 kilo per jaar gaan kweken in een gloednieuwe ‘wietfabriek’ op het bedrijventerrein Westpoort bij Hoogkerk.

In de fabriek van 5.500 vierkanten meter wordt uitsluitend biologisch geteeld. Ook komt er een speciaal laboratorium bij het complex, waarin gewerkt wordt aan de genetica van de zaden.

Naast Groningen komt in negen andere gemeenten een proef van twee jaar beginnen met legale bevoorrading coffeeshops door geselecteerde en gecontroleerde kwekers. 147 kandidaten uit binnen en buitenland meldden zich om mee te doen. Daarvan zijn nu tien inzendingen overgebleven.