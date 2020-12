Vaccinatie tegen corona begint op 8 januari

nieuws

De eerste vaccinatie tegen het coronavirus wordt op vrijdag 8 januari 2021 gezet, als het vaccin van BioNTech/Pfizer komende week wordt goedgekeurd door het Europees Medicijn Agentschap. Dat bevestigt minister Hugo de Jonge donderdag in een brief aan de Tweede Kamer.

De maandag ervoor worden de eerste uitnodigingen voor vaccinatie verstuurd. Medewerkers van verpleeghuizen, gehandicaptenzorg, wijkverpleging en Wmo-ondersteuning krijgen als eerste een oproep, waarmee ze telefonisch een afspraak kunnen maken. Op maandag 11 januari beginnen de GGD’s op drie locaties in het land met vaccineren. Een week later moeten er 25 locaties open zijn in Nederland.

Na goedkeuring door het EMA gaat de Gezondheidsraad een spoedadvies uitbrengen De informatie over eventuele bijwerkingen en contra-indicatie worden dan verwerkt in de medische richtlijn van het RIVM, in de IT-systemen en in de belscripts in het GGD-callcenter.

Locaties in Groningen nog niet bekend

Het is nog niet bekend waar de GGD Groningen gaat vaccineren. Een woordvoerder laat weten aan het Dagblad van het Noorden dat vaccinatie-locaties niet dezelfde zullen zijn als de testlocaties.

De GGD is nog wel druk op zoek naar medisch geschoolde ‘prikkers’. Op dit moment loopt er een wervingscampagne via een uitzendbureau.