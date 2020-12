United Kitchen en Oma’s Soep gaan pakketten met vers voedsel verkopen voor goede doelen

nieuws

Foto: Voedselbanken Nederland

Aanstaande vrijdag gaat ‘United Kitchen’, in samenwerking met ‘Oma’s Soep’, pakketten met vers voedsel verkopen in Eeterie De Globe aan het Akerkhof in Groningen. De opbrengsten van de verkoop komen geheel ten goede aan activiteiten om vrouwen in het Verenigd Koninkrijk te helpen integreren in de samenleving en om eenzame ouderen gezelschap te houden met een kleinigheidje en praatje aan de deur.

Normaal gesproken organiseert United Kitchen diners waar vrouwen met een migratieachtergrond diverse buitenlandse recepten serveren. Maar omdat de diners niet door kunnen gaan, in verband met de coronamaatregelen, wil het team ook in deze tijd de handen uit de mouwen steken. Het verspakket is geïnspireerd op recepten van de vrouwen die ook de diners samenstellen.

In het verspakket zitten genoeg ingrediënten voor een voorgerecht en een hoofdgerecht voor vier personen. Het pakket kost 13,50 euro en is online te bestellen via deze link. Afrekenen gebeurt in De Globe, gevestigd aan het Akerkhof 22 in Groningen.