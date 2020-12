UMCG: “Onze zorg gaat gewoon door”

nieuws

Het Universitair Medisch Centrum Groningen. laat op Twitter weten dat de afspraken van de patiënten gewoon door gaan, ondanks de afgekondigde lockdown van maandagavond.

Het UMCG meldt daarbij dat ze van verschillende patiënten bezorgde telefoontjes kregen of de geplande afspraken in het ziekenhuis gewoon door gaan. Via social media probeert het ziekenhuis de verontruste patiënten gerust te stellen.

Tijdens de lockdown in maart werden veel zorgafspraken uitgesteld naar een later tijdstip. Ziekenhuizen proberen nu de reguliere zorg zo veel mogelijk te laten doorgaan.

Onze zorg gaat gewoon door. Omdat we nav de nieuwe maatregelen een aantal telefoontjes kregen van patiënten die zich afvragen of hun afspraak doorgaat, laten we iedereen graag weten dat onze zorg gewoon doorgaat. Kijk voor alle info op https://t.co/cs4Zt1LHOd of MijnUMCG. — UMCG (@umcg) December 15, 2020