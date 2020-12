UMCG: ‘Minder uitzaaiingen bij gevorderde endeldarmkanker door nieuwe behandeling’

nieuws

Als een patiënt voor een operatie kortdurend wordt bestraald en aansluitend chemotherapie krijgt, is de kans dat endeldarmkanker terugkeert minder groot. Dat blijkt uit een internationaal onderzoek, gecoördineerd door het Universitair Medisch Centrum Groningen. Dit onderzoek werd dinsdag gepubliceerd.

De huidige behandeling van gevorderde endeldarmkanker bestaat uit zes weken radiotherapie, gecombineerd met een lage dosis radiochemotherapie. Vervolgens wordt de tumor operatief verwijderd. Bij de nieuwe behandeling ontvangt de patiënt één week bestraling gevolgd door 18 weken chemotherapie. Daarna vindt de operatie plaats.

Door de nieuwe behandelmethode keerde de kanker bij 20 procent van de patiënten terug, in vergelijking tot 27% van de patiënten die de standaardbehandeling ontvingen. Door de nieuwe strategie wordt de tumor zo klein dat in 28 procent van de gevallen geen tumorcellen meer in de endeldarm en omliggende lymfeklieren te vinden waren. Bij de standaard behandeling was dit slechts 14 procent.

De onderzoekers verwachten dat deze resultaten zullen leiden tot aanpassing van de standaard behandeling van gevorderde endeldarmkanker. Een bijkomend voordeel is dat patiënten veel minder vaak naar het ziekenhuis hoeven te komen. In de standaard behandeling komen de patiënten 25 tot 28 keer naar het ziekenhuis en in de experimentele behandeling maar 12 keer. Wel ondervinden patiënten meer bijwerkingen van de behandeling, maar dit belemmert artsen niet om de patiënten te opereren.