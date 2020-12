UMCG krijgt 3,2 miljoen voor ontwikkeling infrastructuur zeldzame tumoren

nieuws

Het UMCG krijgt een subsidie van 3,2 miljoen euro van het Koningin Wilhelmina Fonds, voor het samenwerkingsverband FORCE. Dat is een afkorting voor InFrastructure fOr Rare Cancers in the NEtherlands.

FORCE krijgt het geld voor de ontwikkeling van een landeljke infrastructuur die informatie over zeldzame tumoren bundelt en die toegankelijk maakt voor artsen en onderzoekers. Een op de vijf kankerpatiënten heeft een zeldzame vorm van kanker. Sommige vormen komen zo weinig voor dat de meeste artsen er weinig of geen ervaring mee hebben.

FORCE wil de samenwerking tussen artsen en onderzoekers van zeldzame tumoren vereenvoudigen. Daarvoor is uitwisseling van kennis en ervaringen essentieel. Daarom wordt een infrasctructuur opgebouwd die alle beschikbare informatie over die tumoren toegankelijk maakt. Die informatie staat nu nog verspreid in de computers van ziekenhuizen en het Nationale Kankerregistratie. Een virtuele trein gaat al die gegevens verzamelen. De trein bestaat uit een locomotief met geavanceerde hardware die relevante informatie ophaalt, en een aantal wagons, voor elke groep zeldzame kankers één.