UMCG doet mee aan groot internationaal onderzoek naar coronavirus

​Het UMCG doet mee aan een driejarig internationaal onderzoek naar het coronavirus. De onderzoekers hopen de huidige pandemie beter te begrijpen en aan te kunnen pakken. Ook moet het onderzoek, wat donderdag van is start gegaan, ervoor zorgen dat overheden en medische instanties beter voorbereid zijn op toekomstige pandemieën.

Het onderzoek, waaraan 26 ziekenhuizen uit 15 landen meedoen, wordt gefinancierd door de Europese Unie. Er is bijna 20 miljoen euro beschikbaar. De onderzoekers combineren bevolkingsonderzoeken en onderzoeken onder coronapatiënten uit de verschillende landen.

De onderzoekers krijgen hierdoor informatie waarmee we de bevolking in het algemeen en met name kwetsbare bevolkingsgroepen in de toekomst beter kunnen beschermen tijdens een pandemie en de risico’s voor eerstelijnsgezondheidswerkers minder worden.

“Dit onderzoek biedt ons broodnodige antwoorden om goed te reageren op de huidige coronaviruspandemie, maar ook de mogelijkheid om lessen te trekken uit de huidige crisis waarmee we beter voorbereid zijn op nieuwe en toekomstige bedreigingen voor de volksgezondheid van vergelijkbare omvang”, aldus Alex Friedrich, hoofd van de afdeling Medische Microbiologie en Infectiepreventie van het UMCG.