UMCG-arts krijgt 2 miljoen euro subsidie voor onderzoek darmbacteriën

Foto Johannes Rienks

Dr. Jingyuan Fu van de UMCG-afdelingen genetica en kindergeneeskunde heeft een Europese subsidie van 2 miljoen euro gekregen voor een onderzoek naar de werking van darmbacteriën.

Veel patiënten reageren niet goed op veel gebruikte medicijnen; sommigen hebben veel last van bijwerkingen. Dit heeft gevolgen voor hun welzijn en brengt ook enorme klinische en financiële lasten met zich mee. Met de subsidie wil Jingyuan Fu dit probleem oplossen door de bacteriën die in de darmen van de mens leven te veranderen. Zij concentreert zich daarbij op 23 geneesmiddelen die veel worden gebruikt bij de behandeling van patiënten met hart- en vaatziekten of met psychiatrische aandoeningen, zoals statines, betablokkers en ACE-remmers.

Het project is gebaseerd op een nieuw concept dat de darmbacteriën kunnen bijdragen aan een betere individuele reactie op medicijnen. Door de bacteriën in de darmen te veranderen, ontstaat misschien de mogelijkheid om de bestaande medicijnen weer te laten werken.