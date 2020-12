Twintig jaar geleden: debuut Arjen Robben bij FC Groningen

sport

Foto: Joris van Tweel

Het is vandaag, donderdag 3 december, op de kop af twintig jaar geleden dat Arjen Robben zijn debuut maakte in de eredivisie.

De Bedumer Robben, toen 16 jaar oud, maakte zijn debuut in het eerste elftal van FC Groningen tijdens een uitduel tegen RKC Waalwijk. De wedstrijd eindigde in 0-0. Twee weken later speelde hij voor het eerst in het Oosterparkstadion, tegen Feyenoord; uitslag 1-0. Op 11 maart 2001 maakte hij zijn eerste doelpunt. Dat was in een wedstrijd tegen Ajax; uitslag 3-3.

Robben speelde tot de zomer van 2002 in totaal 46 wedstrijden voor FC Groningen. Vervolgens vertrok hij naar PSV. Twee jaar later, op 20-jarige leeftijd, volgde de gang naar het buitenland. Via Chelsea en Real Madrid belandde Robben bij Bayern München, waar hij tien jaar bleef, ruim 200 wedstrijden speelde en een groot aantal titels en prijzen won. Tussendoor speelde hij 96 interlands.

In augustus van dit jaar keerde hij terug naar Groningen. Vanwege blessures kwam hij slechts bij twee duels in actie. De hoop is dat Robben deze maand nog minuten maakt voor FC Groningen,