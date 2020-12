Twijfels bij Buijs over enkele spelers voor bekerduel in Emmen

sport

Foto: Sportphotoagency.com Coach *Danny Buijs* of FC Groningen

Volgens FC Groningen-trainer Danny Buijs is het voor een aantal spelers twijfelachtig of ze dinsdag mee kunnen naar Emmen voor het bekerduel tegen de Drentse club. Onder andere bij de namen Ahmed El Messaoudi, Tomas Suslov en Damil Dankelui staan nog vraagtekens, zo laat Buijs weten tegen FC Groningen TV.

De trainingen van maandag en dinsdagochtend moeten uitwijzen of de eerder genoemde spelers mee kunnen naar Emmen. Arjen Robben, Alessio da Cruz, Mo El Hankouri en Gabriel Gudmundsson zijn sowieso afwezig bij het bekerduel.

Volgens Buijs zijn de FC Groningen en FC Emmen aan elkaar gewaagd: “We hebben weinig geheimen voor elkaar, de clubs hebben over en weer heel veel bekenden. We hebben ook vaak tegen elkaar geoefend. De ploegen zullen aan elkaar gewaagd zijn.” Maar Buijs houdt goede moed: “Soms heb je wat geluk nodig bij de loting, maar iedereen kan die beker winnen. Dat moet ook je visie zijn. In de beker gelden geen excuses, want als je je dag niet hebt, dan vlieg je er over het algemeen uit.”

De wedstrijd in Emmen begint om 21.00 uur .