Twee leraren op Leon van Gelder positief getest op coronavirus

nieuws

Foto: ZanderZ - Eigen werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6152869

Twee leraren op de Leon van Gelder-school aan de Diamantlaan in Groningen zijn positief getest op het coronavirus. Dat blijkt uit een brief die maandag naar de ouders van de leerlingen is gestuurd.

De schoolleiding werd afgelopen zaterdag geïnformeerd over de eerste besmetting. “De betreffende docent is woensdag niet op school geweest en is donderdag beperkt aanwezig geweest. De coronatest en de uitslag hiervan zijn in thuisquarantaine afgewacht”, staat te lezen in de brief. In de brief staat ook dat de contacten die de docent gehad heeft inmiddels geïnformeerd zijn. “De docent heeft geen lesgegeven aan leerlingen.”

Maandag werd de school op de hoogte gebracht van een tweede besmetting. “Deze docent is vanaf vrijdag niet meer op school geweest.” Ook deze leraar heeft geen les gegeven aan leerlingen, nauwe contacten van de docent zijn inmiddels gecontact door de GGD.

GGD

Beide besmettingen zijn door de school gemeld bij de GGD. De GGD laat weten dat er geen extra maatregelen nodig zijn. “Volgens de GGD is het voor alle leerlingen en collega’s veilig om naar school te gaan.”