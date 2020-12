Twaalf ideeën voor Groene Parel Haren winnen genoeg stemmen en worden uitgevoerd

Twaalf ideeën voor een betere woon- en leefomgeving in Haren hebben genoeg stemmen gekregen om uitgevoerd te gaan worden. De ideeën maken onderdeel uit van de Groene Parel.

Het project zou aanvankelijk afgelopen voorjaar starten maar moest vanwege de coronamaatregelen uitgesteld worden. In september startte het project alsnog waarbij inwoners uit Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren op werden geroepen om met voorstellen te komen hoe hun leefomgeving verrijkt zou kunnen worden. Uiteindelijk werden er 89 ideeën aangedragen. Na een onderzoek over de haalbaarheid bleven er 23 ideeën over waar bewoners de afgelopen periode over konden stemmen. Woensdagmiddag bleek dat twaalf ideeën levensvatbaar zijn en uitgevoerd gaan worden. In totaal wordt er over de projecten een bedrag van 35.000 euro verdeeld.

“Smaakt naar meer”

“Wat ik mooi vind is dat er zoveel breedte aan projecten was”, vertelt wethouder Phillip Broeksma (GroenLinks). “Ook mooi dat de indieners een heel gemêleerd gezelschap vormden, zowel jongeren als ouderen kwamen met plannen. Van tevoren hadden we bedacht dit te organiseren met bijeenkomsten waarbij we in een zaaltje gaan zitten en vervolgens discussiëren over de ideeën. Door corona kon dat niet en hebben we het uiteindelijk op een website moeten organiseren. Het betekende ook dat veel meer mensen deel konden nemen en er hun huis niet voor uit hoefden. Het is laagdrempeliger geworden en als ik alles zo in ogenschouw neem dan smaakt het naar meer.”

Eikenprocessierups

De meeste stemmen kreeg het plan voor het maken van mezenkasten door De Mikkelhorst in Haren. “Ja, echt geweldig”, zegt Rinske van der Sluis. “Ik was erg verrast toen ik vanochtend gebeld werd. Waarschijnlijk hebben veel mensen in de buurt gezegd dat ze ons dit wel gunnen. Met het geld dat we gewonnen hebben gaan we hout en schroeven kopen waar we mezenkasten voor gaan maken. De mezen die hier in gaan wonen die zijn belangrijk om de eikenprocessierups te bestrijden.”

De afgelopen dagen hebben wij meerdere portretten omtrent de Groene Parel uitgezonden.

