Tribune Be Quick 1887 derde van Noord Nederland

nieuws

Foto Andor Heij Stadion Esserberg Be Quick 1887

De Evert van Linge tribune van Be Quick 1887 is op de derde plek geëindigd bij de verkiezing van de mooiste tribune van Noord Nederland.

De verkiezing was gehouden door het Dagblad van het Noorden en de Leeuwarder Courant samen met hun online sportprogramma Dug Out.

De Groninger architect Jurjen van der Meer zette de tribune van Be Quick op de eerste plaats. Die is vernoemd naar de architect Evert van Linge die de tribune heeft ontworpen. Van Linge was begin vorige eeuw ook speler van Be Quick en international.

Maar ook het publiek kon stemmen. Daardoor werd de tribune van LSC 1890 uit Sneek de mooiste gevolgd door Stedum. Be Quick moest de derde plaats delen met Germanicus uit Coevorden.

Er waren twaalf tribunes genomineerd.