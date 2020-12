Treinverkeer richting Leeuwarden hervat na urenlange storing

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Het treinverkeer richting Leeuwarden wordt hervat. Na een urenlange storing is het een storingsploeg van spoorbeheerder ProRail gelukt om het euvel op te lossen.

Het treinverkeer tussen Hurdegaryp en Leeuwarden werd zaterdagochtend stilgelegd. De eigenlijke problemen begonnen in de nacht van vrijdag op zaterdag al. De Leeuwarder Courant meldt dat er in de nachtelijke uren een melding binnenkwam bij ProRail dat de spoorwegovergang Pieter Stuyvesantweg in Leeuwarden gesloten was zonder dat er een trein in aantocht was. Een sein in de buurt van de overweg bleef daarnaast op rood staan, waarbij het de treindienstleider niet lukte om het sein geel of groen te laten projecteren. Aanvankelijk bleven de treinen rijden waar de overweg stapvoets gepasseerd werd. Later in de ochtend werd het treinverkeer gestremd.

Vervoersbedrijf Arriva zette bussen in tussen Hurdegaryp en Leeuwarden. De stoptreinen tussen Groningen en Hurdegaryp bleven rijden, de sneltreinen werden uit de dienstregeling genomen. ProRail meldde rond 15.45 uur dat de problemen verholpen zijn. Vanaf 16.15 uur moeten de treinen weer volgens de dienstregeling rijden.

Deel dit artikel: