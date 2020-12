‘Spullen’ moeten zorgen voor twinkelende ogen bij glimlachende bewoners’

nieuws

Foto: Tovertafel.nl

Door de coronacrisis kunnen de Vrienden van ZINN nu weinig doen voor bewoners van zorglocaties in Groningen qua concerten en activiteiten. ‘Spullen’ zijn daarom nu het devies voor de stichting, die op zoek is naar tienduizenden euro’s om ‘Tovertafels’ en ‘Qwiek Ups’ aan te schaffen.

“Door de crisis kunnen we op dit moment niet zoveel doen op het gebied van concerten, activiteiten en beleving. We moeten onze aandacht nu meer richten op ‘spullen’” vertelt voorzitter Robert Berting van de Stichting Vrienden van ZINN. “Dat klinkt misschien wat vreemd, maar laat ik het concreet maken. We zien de grote waarde in van Tovertafels en Qwiek Ups.”

Tovertafels en Qwiek Ups zijn apparaten waarmee beelden worden geprojecteerd op tafels, muren en plafonds. Berting: “Die bezorgen de bewoners veel plezierige momenten, maar kosten erg veel geld. Het gaat om tienduizenden euro’s. Als we dit bedrag bij elkaar hebben gespaard, kunnen we in deze tijd op een andere manier een glimlach toveren op de gezichten van de bewoners en cliënten. Dat zou fantastisch zijn.”

De Stichting Vrienden van ZINN is daarom naarstig op zoek naar donaties. De stichting heeft een nieuwe website, waarop ook direct gedoneerd kan worden.