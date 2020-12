“Topdrukte in bakkerij Henk Post rond Sinterklaas”

nieuws

Foto: Henk Post

Sinterklaas betekent voor bakkerijen altijd extra drukte. Maar bakkerij Henk Post in Ten Boer heeft het nog nooit zo druk gehad als dit jaar.

Hoi Henk! Wat is er op dit moment zo in trek bij jou?

“Sinterklaas is altijd een prachtige periode. Ook een hele veelzijdige periode. Het haalt de echte ambacht in mij als bakker naar boven. We hebben deze periode bijvoorbeeld ouderwetse speculaaspoppen van zo’n 35 tot 40 centimeter te koop, maar ook bakkers kruidnootjes, roomboter amandelstaven en taai-taai met gember. Die laatste is echt volgens een ouderwets recept en is erg populair.”

En dat betekent dus drukte?

“Jazeker. Maar om heel eerlijk te zijn speelt het veel drukker al langer. Sinds het begin van de coronacrisis in maart merken wij dat er meer bestellingen gedaan worden. Zowel online alsook mensen die fysiek langs komen in onze winkels in Ten Boer en Middelstum. Ik denk dat dat komt omdat veel meer mensen thuiswerken. Voor de coronacrisis ging je naar kantoor en haalde je tijdens de pauze wat lekkers uit het bedrijfsrestaurant of uit een supermarkt in de buurt van je kantoor. Nu zitten mensen thuis en gaan ze in hun pauze even het dorp in en komen ze bij mij langs. Helemaal super natuurlijk!”

En je had het over online bestellingen doen?

“Klopt. Dat is natuurlijk een hele veilige manier als je absoluut niet besmet wilt worden met het coronavirus. In deze periode rond Sinterklaas zien we wel dat het aantal online bestellingen toe neemt. En het leuke is dat het niet alleen mensen uit de buurt zijn die er gebruik van maken. Onlangs kreeg ik een bestelling uit Zeeland. Het blijkt dat daar iemand woont wiens ouders hier in Groningen wonen. Dus het is super dat er op zo’n manier reclame wordt gemaakt.”

Wat wordt er dan zoal besteld?

“We kunnen niet alles via de postbedrijven laten bezorgen, dus we maken daar wel een afweging in. Maar wat heel erg in trek is zijn bijvoorbeeld de roomboter amandelletters en de chocoladeletters die we hier zelf maken. Bedrijven proberen hun personeel bijvoorbeeld in deze tijd toch wat op te beuren en bestellen bijvoorbeeld voor iedereen een letter R of S. Voor ons zijn het hele mooie klussen. En dat het nu drukker dan normaal is, is geweldig. Mensen steunen op deze manier de lokale middenstand en dat maakt mij blij. En dat we vervolgens leuke reacties krijgen dat sterkt ons alleen maar. Of zoals wij zeggen, bij ons proef je de passie.”