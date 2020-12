Topdrukte en hamsterwoede bij Groninger winkels

Het is maandagmiddag topdrukte in de binnenstad en bij winkelcentra. Dit nadat bekend werd dat er een harde lockdown komt vanwege de oplopende coronabesmettingen.

Dat houdt onder meer in dat niet essentiële winkels de deuren sluiten. In de Herestraat is het erg druk en staan er lange rijen wachtenden voor winkels die mogelijk tot en met 19 januari dicht moeten. “Het is erg druk en voor veel winkels staan lange rijen”, laten de verslaggevers van OOG weten die her en der in de stad aanwezig zijn.

In winkelcentrum Paddepoel was het ook druk. Er stond onder meer een lange rij bij Primera. Ook de vestigingen van Action werden druk bezocht.

Er wordt ook gemeld dat er weer flink gehamsterd wordt. “Vooral de vakken met vleesproducten en dergelijk zijn leeg gekocht”. Navraag leerde dat de lege vakken ook te maken hebben met de boerenacties waarbij distributiecentra geblokkeerd werden. Dat zorgt er echter ook voor dat consumenten snel die producten inslaan.

Ook bij smartshops en coffeeshops was het erg druk. Maar ook bij hobbywinkels stonden lange rijen. Zoals bij een kunstenaarswinkel in de binnenstad (foto).

De drukte zorgde ook voor veel verkeer in de Binnenstad. Zo stond er een lange file op het Zuiderdiep.

Ook in Haren was het ongewoon druk in het centrum. Dat kwam vooral doordat veel mensen met de auto naar het centrum gingen om boodschappen te doen.

De veiligheidsregio Groningen heeft inmiddels opgeroepen om de drukte te mijden. Die drukte is ook bij supermarkten en dat is volgens de veiligheidsregio niet nodig omdat de supermarkten gewoon open blijven.

