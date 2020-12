Topdrukte bij supermarkten: ’15 tot 20 procent meer omzet dan anders met kerst’

Het is ontzettend druk bij de supermarkten. Veel mensen doen op het laatste moment hun kerstinkopen. Dat merkt ook Jumbo Beren. De sluiting van de horeca zorgt voor een omzetstijging van 15 tot 20 procent met kerst. Het filiaal heeft op enkele piekmomenten na nog geen lange rijen buiten de winkel gehad.

“Het is op dit moment op de turbo werken voor ons,” vertelt Jan Rona van de Jumbo. “We hebben hier dranghekken staan om de drukte zoveel mogelijk te reguleren, maar op een paar momenten na hebben we dit gelukkig niet nodig gehad. Ook met de spreiding over de dag gaat het goed. We zijn heel erg tevreden.”

De laatste weken duiken er steeds vaker filmpjes op van medewerkers van supermarkten die in discussie gaan met mensen die geen mondkapje dragen. Daar hebben ze bij Jumbo Beren geen last van. “Wij handhaven er niet actief op. Het is een eigen keuze van mensen, maar het liefst zouden we natuurlijk zien dat ze het gewoon dragen.” De Jumbo is ook op eerste en tweede kerstdag geopend. “We hebben genoeg dus de mensen kunnen de komende dagen prima bij ons terecht.”