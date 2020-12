Toch voetbaltoernooi tijdens lockdown: “Anders zit je alleen op de bank”

Het jaarlijkse zaalvoetbaltoernooi in Lewenborg was dit jaar door de coronamaatregelen anders dan normaal, maar de kinderen waren al lang blij dat ze iets te doen hadden tijdens de lockdown.

Het WIJ-team van Lewenborg organiseert elk jaar tijdens de kerstvakantie allerlei activiteiten voor kinderen, en dat wilden ze dit jaar door laten gaan. Daarom hebben ze het toernooi verplaatst naar buiten en konden alleen jonge kinderen meedoen. Die waren erg blij dat ze iets konden doen. “Anders zit ik saai op de bank, dus ik vind het heel leuk dat ze dit doen ondanks corona,” zegt Bart. Arwin is het daar mee eens. “Het is met heel veel mensen dus het is gezellig en je kan leuk tegen elkaar spelen.”

Twan Grommers van het WIJ-team denkt dat het juist in deze tijd belangrijk is om dit soort activiteiten te blijven organiseren. “Als we hier op een andere dag komen dan zijn er wel kinderen, maar dan gaan ze niet zo snel partijtjes spelen. Nu gaat het heel goed, het zijn spannende wedstrijden.”