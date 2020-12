‘Tijdens de Tweede Wereldoorlog waren de Singels erg belangrijk voor de bezetters’

Door de coronacrisis wandelen Groningers wat af. In de derde aflevering van ‘de Stadswandeling’ staan Beno Hofman en Mirre van de Klok stil bij de Singels.

De Singels staan bekend om de prachtige villa’s en herenhuizen. Rond 1880 gaf de gemeente opdracht om hier voor rijkere Groningers onderkomens te ontwerpen. Een voorbeeld hiervan is Huize Tavenier. Deze villa is ontworpen voor een steenrijke weduwe.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog waren de Duitsers ook zeer geïnteresseerd in de panden aan de Singels. Zo heeft de Wehrmacht een tijdlang het pand waar nu het bisdom van Groningen en Leeuwarden in gevestigd is overgenomen.

Beno en Mirre staan ook nog stil bij het Groninger Museum. Het Groninger Museum opende in 1994 haar deuren en wordt ook wel de ‘eyecatcher’ van de stad genoemd.