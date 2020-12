Kamercommissie aardgaswinning bezoekt gedupeerden

nieuws

Foto: Rijksoverheid

Aanstaande vrijdag brengt de tijdelijke commissie aardgaswinning Groningen een werkbezoek aan het aardbevingsgebied. De commissieleden willen uit eerste hand horen en zien welke effecten de gaswinning en aardbevingen hebben op bewoners en ondernemers.

De commissie gaat, in duo’s, langs bij gedupeerden voor een gesprek. Ook maken de leden een rondwandeling door het gebied onder leiding van een gids. Daarnaast worden twee winningslocaties van de NAM bezocht.

De commissie bezoekt het gebied in voorbereiding op het schrijven van het onderzoeksvoorstel voor de parlementaire enquête naar de gaswinning in Groningen. “We vinden het als commissie uitermate belangrijk ons oor te luister te leggen in Groningen en met eigen ogen te zien waar aardbevingen toe leiden”, aldus Tom van der Lee, voorzitter van de voorbereinde commissie (GroenLinks). “We hebben dan ook heel goed nagedacht om binnen de coronamaatregelen een verantwoord programma samen te stellen.”

Op 22 september jl. is de tijdelijke commissie aardgaswinning Groningen opgericht. Deze commissie heeft als opdracht aan de Kamer een voorstel te doen voor de opzet van een parlementaire enquête over de aardgaswinning in Groningen. De commissie hoopt dit onderzoeksvoorstel gereed te hebben in het voorjaar van 2021, waarna de parlementaire enquête kan starten.