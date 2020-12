Tijdelijke brug over Paterswoldseweg zorgt voor geluidsoverlast bij omwonenden

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

De tijdelijke brug over de Paterswoldseweg die sinds vorige week in gebruik is zorgt in de omgeving voor veel geluidsoverlast. Daarover schrijft de Groninger Gezinsbode maandagavond.

Vorige week is na werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg een tijdelijke brug in gebruik genomen. Deze brug is nodig omdat daarmee de ruimte ontstaat om over een aantal weken een viaduct te kunnen slopen dat nu niet meer in gebruik is. Maar sinds de tijdelijke brug in bedrijf is, is het met name in de nachtelijke uren mis. Buurtbewoners klagen over een geluid dat zich het beste laat omschrijven als onweer. In de nacht is het extra hoorbaar omdat dan het doorgaande verkeer via de Paterswoldseweg nagenoeg tot stilstand is gekomen.

De bewoners zijn vooraf niet geïnformeerd over de gevolgen van de brug. Wel hebben ze informatie gekregen over de geluidsoverlast die de heiwerkzaamheden gaan opleveren. Die werkzaamheden duren echter maar drie maanden terwijl de brug er minimaal drie jaar blijft liggen.

Deel dit artikel: