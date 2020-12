Tientallen schimmelwoningen in Vinkhuizen worden na twee jaar strijd aangepakt

nieuws

Ruim zestig huurwoningen in de Groningse wijk Vinkhuizen worden de komende maanden aangepakt door woningcorporatie Nijestee. Bewoners hebben samen met de SP hier zo’n twee jaar lang voor gestreden.

“Het gaat voornamelijk om woningen aan de Metaallaan, Zilverlaan en Kobaltstraat”, vertelt raadslid Daan Brandenbarg van de SP. “Dat er problemen waren in de woningen hoorden we twee jaar geleden. De problemen die men ervoer waren voornamelijk schimmel, kou en achterstallig onderhoud. Wij zijn toen als SP langs de deuren gegaan en zijn in gesprek gegaan met de bewoners. Ook hebben we een bewonersavond georganiseerd. Daarna hebben we onder andere een open petitie naar Nijestee gestuurd om hen in beweging te laten komen.”

Schimmelverfje

Volgens Brandenbarg was het resultaat dat men in eerste instantie boekte onvoldoende. “Nijestee luisterde wel, kwam ook in actie maar het hielp niet. Ze kwamen dan langs met een schimmelverfje waarmee volgens hen dan het probleem wel verholpen was. De maat was helemaal vol toen de corporatie een huurverhoging aankondigde. Daar hebben we toen bezwaar tegen aan getekend.”

“Compliment voor Nijestee, alleen jammer dat we 24 maanden actie hebben moeten voeren”

Na twee jaar strijd gaat er nu de komende maanden veel gebeuren. “Ja, het is behoorlijk groot. We werden door de bewoners gebeld dat ze een foldertje hadden gelezen waarin staat dat de woningen aangepakt gaan worden. Er komt dubbelglas, nieuwe kozijnen, een nieuwe voordeur, in sommige gevallen spouwmuurisolatie, zonnepanelen en mechanische ventilatie. Dus de woningen worden echt flink aangepakt. Wat dat betreft ook een compliment voor Nijestee, alleen is het jammer dat we er twee jaar lang strijd voor hebben moeten voeren.

Nijestee laat in de folder weten dat de huurprijs van de woningen met 17 euro per maand omhoog gaat. Echter verwacht men dat de energiebesparende maatregelen die doorgevoerd gaan worden de bewoners zo’n 34 euro per maand gaan opleveren.