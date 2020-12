Tientallen mensen naar Martinitoren voor Fries volkslied: “Echt prachtig.”

Een bijzondere dag dinsdag voor veel Friezen in Groningen, want vanuit de Martinitoren klonk het Friese volkslied. Tientallen mensen kwamen naar de Grote Markt om te luisteren.

Stadsbeiaardier Auke de Boer speelt in december en januari elke dinsdag een verzoeknummer in ruil voor een donatie aan het goede doel. Studentenvereniging Bernlef zamelde 2500 euro in voor de Voedselbank en onderhoud van de Martinikerk. Daar zijn de studenten erg blij mee. “De actie is zeker geslaagd,” vertelt bestuurslid Marly Visser. “We hadden nooit verwacht dat we zo veel reacties zouden krijgen. We waren al blij geweest met een paar honderd euro. Het was ook heel leuk om te zien dat Friezen en Groningers overal vandaan kwamen kijken.”

Op de Grote Markt kwamen vooral veel Friezen om naar hun volkslied te luisteren. “Het doet me wel wat,” vertelt een van hen. “Ik kom uit Friesland maar ik woon al 22 jaar in de stad. Het is geweldig om het uit mijn toren te luisteren.” Een andere vrouw is het met haar eens. “Ik vond het heel mooi. Ik ben er speciaal voor hier naartoe gekomen. Het is natuurlijk fantastisch dat er zo veel geld is opgehaald, en ik vind die rivaliteit tussen Friesland en Groningen heel leuk.”