Theater “Het Houten Huis” streamt voorstelling in Gaza

Foto: Anne Harbers

Meer dan honderd theaterstudenten en medewerkers van Theater Day Productions in Jabalya, Gaza, kijken deze kerst naar een voorstelling van het Groninger jeugdtheatergezelschap Het Houten Huis.

In samenwerking met het NNT streamt Het Houten Huis vanuit de Machinefabriek in Groningen een al eerder opgenomen versie van de voorstelling “Ik…. en ik” naar de huiskamers van de theatermakers en studenten in Gaza. Zij kunnen niet reizen om politieke redenen – dat staat Israel niet toe. Ook kunnen ze, vanwege corona, nauwelijks de deur uit.

“In het najaar van 2018 deden we dat ook met “Muziek van Beneden”,” zegt algemeen leider David van Griethuysen. “Dat was een groot succes. Onze voorstellingen lenen zich hier uitstekend voor, omdat er bijna geen taal in zit.” De kijkers in Gaza worden vóór de voorstelling live vanuit de Machinefabriek welkom geheten. Na de voorstelling kunnen ze digitaal naar een kamer toe, om in gesprek te gaan met de reisseur en een acteur.