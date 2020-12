‘Tekort aan stageplaatsen voor studenten is slecht voor iedereen’

nieuws

Stagiair Bouke controleert de ov-chipkaart van een reiziger. Foto: Sebastiaan Scheffer

Er moeten snel meer stageplaatsen voor studenten komen. Die oproep doen CNV Vakmensen en het Interstedelijk Studentenoverleg (ISO) aan de werkgevers.

Door de coronacrisis zijn er veel minder stageplekken. “Het is voor studenten om moedeloos van te worden. Ze willen zo graag praktijkervaring opdoen, maar krijgen de kans vaak niet”, zegt Susanne Witteveen van CNV Vakmensen.

Er zijn niet alleen weinig stageplaatsen, maar er is ook te weinig werk bij de bedrijven voor de studenten, waardoor zij hun uren niet maken en studievertraging oplopen.

“Het tekort loopt steeds verder op”, aldus Dahran Coban, voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO). “Het zorgt voor veel stress onder studenten, want ze vissen met z’n allen in een veel te kleine vijver. Veel studenten moeten concessies doen in hun stagekeuze, missen relevante werkervaring en lopen in veel gevallen studievertraging op.”

De beide bonden zeggen dat het in ook het belang van de werkgever is om stageplekken aan te bieden. Want zonder stages bestaat de kans dat er in de toekomst bij sommige beroepen te weinig gekwalificeerd personeel is. “Bij de vorige crisis in 2008 bleek dat stagetekorten in crisistijd leiden tot arbeidstekorten wanneer de economie weer aantrekt”, aldus de bonden. Het CNV en het ISO gaan met de bedrijven, overheden en scholen in gesprek om het probleem op te lossen.