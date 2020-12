Taakstraf en rijontzegging geëist na dodelijk ongeluk op Eendrachtskade

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Een 73-jarige man uit de stad heeft dinsdag een taakstraf van 180 uur en een rijontzegging van zes maanden tegen zich horen eisen. De man wordt verantwoordelijk gehouden voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk in het voorjaar van 2018 op de Eendrachtskade Noordzijde. Daarover schrijft RTV Noord.

Het ongeluk gebeurde op 25 mei 2018 rond 16.30 uur in de middag. Een scooterrijder, een 67-jarige man, was via het fietspad onderweg vanaf het Hoendiep in de richting van de Westerhaven. De automobilist had zijn auto met aanhangwagen half op de stoep en half op het fietspad geparkeerd. Toen hij weg wilde rijden, vanaf de Eendrachtskade de Willem Barentszstraat in, zag hij de scooterrijder over het hoofd.

De scooterrijder werd zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis waar hij een aantal dagen later kwam te overlijden. Het Openbaar Ministerie verwijt de autobestuurder ‘aanmerkelijk onvoorzichtig en onoplettend rijgedrag’. Een uitspraak in deze zaak wordt over twee weken gedaan.

Deel dit artikel: