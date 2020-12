Subsidies voor kosten coronamaatregelen worden verlengd

nieuws

Foto Andor Heij

De subsidies van de provincie Groningen voor aanpassingen aan de anderhalvemetereconomie wordt verlengd tot 1 juli 2021.

Ook kunnen alle bedrijven en organisaties met minder dan vijftig werknemers voortaan subsidie aanvragen. Bovendien is het mogelijk een tweede aanvraag in te dienen voor nieuw gemaakte kosten.

Gedeputeerde Staten verlengen de subsidie omdat er nog één miljoen in de pot zit en de coronapandemie nog niet voorbij is. Door de verruiming kunnen bedrijven die nu nog worden uitgesloten subsidie aanvragen, zoals supermarkten, bouwcentra en productiebedrijven. Ook scholen, gezondheidscentra en fysiotherapeuten kunnen kosten vergoed krijgen voor aanpassing van bijvoorbeeld het schoolplein en de behandelkamer.

In aanmerking komen kosten voor onder andere desinfectiepalen, een online betaalsysteem of spatschermen. Ook geldt de subsidie voor het inhuren van bijvoorbeeld een architect of aannemer voor de aanpassingen.

De helft van de gemaakte kosten wordt vergoed. Het gaat om een bedrag tussen de 500 en 2500 euro. Dat betekent dat de investering in de coronamaatregelen minimaal 1.000 euro moet bedragen.