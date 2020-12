Studentenvereniging Dizkartes zamelt geld in voor Voedselbank

Studentenvereniging Dizkartes haalt deze week geld op voor het goede doel in hun Charity Week. Dat doen ze elk jaar, maar dit jaar gaat het door de coronamaatregelen net even anders.

De evenementen vinden namelijk vooral via een livestream plaats. Zo is er een online bingo, escaperoom en een raddraai-show. Daarnaast worden ook verschillende dingen verkocht, van chocoladeletters tot bierpakketten en plantenstekjes. “Het gaat eigenlijk wel goed,” vertelt voorzitter Janiek Schulting. “Die plantenstekjes zijn soms binnen tien seconden al uitverkocht, dus dat gaat hartstikke goed.”

De opbrengst van de week gaat dit jaar naar de Voedselbank. “Omdat de laatste tijd vaak in het nieuws is dat de Voedselbank het moeilijk heeft. Supermarkten zijn meer aan het besparen dus er komt minder voedsel bij hun terecht. Daarom vonden we het goed om voor hun bezig te gaan. We willen als studentenvereniging ook laten zien dat we maatschappelijk betrokken zijn. Voor onszelf is het fijn om niet alleen met onze studie en de vereniging bezig te zijn maar ook onze blik naar buiten te keren.”

Een doel hebben de studenten niet. “We proberen gewoon zo veel mogelijk geld op te halen. Dit jaar is heel anders dus het kan dat we minder geld ophalen, maar ik denk dat we misschien juist wel meer ophalen omdat we zo veel organiseren. We gaan het zien, vrijdag om 20:00 maken we het bedrag bekend.”